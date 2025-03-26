В Курской области стартовала «Неделя молитвы» в УФСИН

В УФСИН России по Курской области стартовала «Неделя молитвы».

В УФСИН России по Курской области началась традиционная «Неделя молитвы». Открытие прошло у руин храма и колокольни исправительной колонии № 11 в поселке Малая Локня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Молебен провел помощник начальника УФСИН по работе с верующими протоиерей Александр Зинченко.

Известно, что храм Анастасии Узорешительницы, построенный усилиями сотрудников, осужденных и меценатов, был разрушен в августе 2024 года в ходе боевых действий. Вместо колокольни теперь воронка, но три из четырех колоколов чудом уцелели.

Напомним перечень важных изменений, которые нужно знать перед весенним призывом-2025