В Новосибирске баннер об открытии рынка убрали из-за нарушения правил

Баннер с информацией об открытии оптового овощного рынка в микрорайоне Палласа в Кировском районе Новосибирска был убран сотрудниками муниципалитета.

По информации Telegram-канала АСТ-54 Black, баннер был установлен на муниципальной земле без соответствующего разрешения, что стало причиной его демонтажа.

Объявление о рынке вызвало негативную реакцию местных жителей, которые выразили опасения по поводу возможных проблем с безопасностью и санитарией, ссылаясь на опыт других районов, например, Хилокской и Малыгина в Ленинском районе.

Власти сообщили, что заявка на размещение рынка в этом месте не была согласована, и указанная локация не входит в список утвержденных территорий для ярмарок.