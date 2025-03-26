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общество

В Новосибирске баннер об открытии рынка убрали из-за нарушения правил

Фото: АСТ-54

Баннер с информацией об открытии оптового овощного рынка в микрорайоне Палласа в Кировском районе Новосибирска был убран сотрудниками муниципалитета.

По информации Telegram-канала АСТ-54 Black, баннер был установлен на муниципальной земле без соответствующего разрешения, что стало причиной его демонтажа.

Объявление о рынке вызвало негативную реакцию местных жителей, которые выразили опасения по поводу возможных проблем с безопасностью и санитарией, ссылаясь на опыт других районов, например, Хилокской и Малыгина в Ленинском районе.

Власти сообщили, что заявка на размещение рынка в этом месте не была согласована, и указанная локация не входит в список утвержденных территорий для ярмарок.

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Игорь Кириченко
Журналист

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