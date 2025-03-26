82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 марта, 20:56
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 84.19 | eur 92.34
82.76% -1.2
сегодня
26 марта, 20:56
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 84.19 | eur 92.34
сегодня 16:20
общество

В Новосибирске многодетная мать-героиня получила награду от Путина

Фото: из личного архива Зинаиды Иост

Последнего ребенка женщина родила в феврале 2023 года.

В Новосибирске мать-героиня Зинаида Иост получила награду от президента России Владимира Путина.

Зинаида Иост является мамой десятерых детей, последнего из которых она родила в феврале 2023 года. В Указе президента говорится, что звание «Мать-героиня» присуждается Зинаиде Иост «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Также награду получил директор Новосибирского технологического института Алексей Соколовский. Ему была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в