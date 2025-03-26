В Новосибирске осудили уроженца Украины за оскорбление Путина и россиян

26 марта 2025 года Ленинским районным судом Новосибирска рассмотрены два дела об административных правонарушениях в отношении Евгения Хоменко, уроженца Украины.

Известно, что мужчина публиковал уничижительные сообщения в Telegram. Посты содержали оскорбления в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина и россиян.

Суд установил, что Хоменко опубликовал данные сообщения 17 и 19 декабря 2024 года, нарушив статью 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В ходе судебного разбирательства Хоменко признал свою вину.

Хоменко был признан виновным в совершении административных правонарушений и назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток за каждое правонарушение. Срок ареста начинается с 13:50 26 марта 2025 года.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.