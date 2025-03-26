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общество

В Новосибирске зарегистрирован первый укус клеща в 2025 году

Фото: Сиб.фм

Под конец марта жителя Новосибирска укусил клещ.

В Новосибирске зафиксирован первый случай укуса клеща — это произошло 19-20 марта, почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщила заместитель руководителя областного Управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Она рассказала, что новосибирец обнаружил клеща после прогулки в Заельцовском районе, после чего сразу же обратился в поликлинику. Медики сделали пациенту укол иммуноглобулина. Анализ показал, что клещ не был заражен вирусом энцефалита.

Специалисты предупреждают, что активность клещей начинается с первыми теплыми днями, поэтому важно соблюдать меры предосторожности во время прогулок.

Напомним, что в Новосибирске зафиксировано превышение ПДК по аммиаку и пыли

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Валерия Митрохина
Журналист

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