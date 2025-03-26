82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 марта, 20:57
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 84.19 | eur 92.34
82.76% -1.2
сегодня
26 марта, 20:57
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 84.19 | eur 92.34
сегодня 20:00
общество

В Новосибирске женщина пойдет под суд за кражу денег с карты родственника

Фото: freepik.com

Новосибирец оставил банковскую карту родственнице перед командировкой/

В Новосибирске 31-летняя женщина и её 52-летний знакомый обвиняются в хищении денежных средств и мошенничестве с кредитом.

По данным следствия, житель города перед командировкой передал свою банковскую карту родственнице, чтобы она переводила ему часть зарплаты. Однако вместо этого она совместно с сообщником сняла имеющиеся на счёте деньги и оформила на владельца карты кредит, предоставив банку недостоверные сведения.

Сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей. Дело передано в суд.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в