В Новосибирске женщина пойдет под суд за кражу денег с карты родственника

Новосибирец оставил банковскую карту родственнице перед командировкой/

В Новосибирске 31-летняя женщина и её 52-летний знакомый обвиняются в хищении денежных средств и мошенничестве с кредитом.

По данным следствия, житель города перед командировкой передал свою банковскую карту родственнице, чтобы она переводила ему часть зарплаты. Однако вместо этого она совместно с сообщником сняла имеющиеся на счёте деньги и оформила на владельца карты кредит, предоставив банку недостоверные сведения.

Сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей. Дело передано в суд.