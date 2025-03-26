В Новосибирской области мигрантов доставили со склада маркетплейса в военкомат

В Новосибирской области продолжаются проверки иностранных граждан.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели рейд на торговых складах маркетплейсов в городе Обь. Об этом пишет VN.ru.

В ходе мероприятий проверено 60 человек. 21 из них были доставлены в военные комиссариаты для постановки на воинский учет. Выявлены граждане, которые, получив повестку, не прибыли в военкомат. В их отношении составлены административные протоколы и назначены штрафы.

Рейд проводился с целью выявления нарушений миграционного законодательства и контроля за исполнением требований воинского учета.