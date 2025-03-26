В Новосибирской области прокуратура взяла под контроль рост цен на продукты

Рост цен на продукты в регионе проконтролирует прокуратура.

Прокуратура Новосибирской области предостерегла крупных сельхозпроизводителей от необоснованного завышения цен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

26 марта на заседании межведомственной рабочей группы по экономическим преступлениям обсудили вопросы ценообразования, включая социально значимые товары. Представителям крупных компаний поручено выполнить указания прокуратуры, которая будет контролировать их исполнение.

Напомним, что посылку с отмычками из Китая задержали в Новосибирске