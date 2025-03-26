82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 марта, 20:57
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 84.19 | eur 92.34
82.76% -1.2
сегодня
26 марта, 20:57
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 84.19 | eur 92.34
сегодня 17:00
общество

В Новосибирской области восстановлены права 20 несовершеннолетних работников школ

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права более 20 несовершеннолетних, работавших в школах.

В ходе проверки трудового законодательства в образовательных учреждениях Убинского района было установлено, что учреждения нарушали права детей, задерживая выплаты заработной платы и привлекая их к труду без письменного согласия родителей.

После принятия мер прокурорского реагирования 11 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, 10 — к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (несвоевременная выплата заработной платы), а 2 — по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудовых отношений).

Несовершеннолетним работникам были выплачены компенсации за задержку зарплаты, а их права восстановлены.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в