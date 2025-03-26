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общество

В Новосибирской области завершены работы по подготовке к паводку

Фото: pixabay.com

В Новосибирской области завершены работы по предупреждению неблагоприятных последствий весеннего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках профилактических мероприятий очищено более 7 тысяч водопропускных труб и откосов дорог. Это позволит предотвратить переувлажнение дорожного полотна и разрушение автодорог.

Также заготовлены инертные материалы, такие как щебень, песок и бутовый камень, а также около 100 дополнительных водопропускных труб. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрены меры для оперативного восстановления транспортного движения.

По словам начальника управления дорожного комплекса Минтранса региона Антона Мирошниченко, ситуация находится под контролем и мониторится круглосуточно.

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Игорь Кириченко
Журналист

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