В Новосибирской области завершены работы по подготовке к паводку

В Новосибирской области завершены работы по предупреждению неблагоприятных последствий весеннего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках профилактических мероприятий очищено более 7 тысяч водопропускных труб и откосов дорог. Это позволит предотвратить переувлажнение дорожного полотна и разрушение автодорог.

Также заготовлены инертные материалы, такие как щебень, песок и бутовый камень, а также около 100 дополнительных водопропускных труб. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрены меры для оперативного восстановления транспортного движения.

По словам начальника управления дорожного комплекса Минтранса региона Антона Мирошниченко, ситуация находится под контролем и мониторится круглосуточно.