«Весь город звенит от ударов». Жительница Новосибирска сняла кадры массовых протестов в Турции

Жительница Новосибирска Ольга Четин оказалась среди тех, кто стал свидетелем масштабных протестов в Турции. Сибирячка сняла кадры митингов, которые охватили Измир. По её словам, протесты затронули и другие крупные города, включая Стамбул и Анкару.

«В Турции продолжаются протесты: марши, митинги и столкновения с полицией. В них активно принимают участие студенты. И это не отдельные группы, а целые вузы выходят на улицы, проводят митинги на площадках самих учебных заведений или в аудиториях. Попытки разогнать студентов водометами только добавило число протестующих», — рассказала Ольга корреспонденту Сиб.фм.

В Турции проходят акции протеста в 14 крупных городах. По словам Ольги, город Измир, где она живёт вместе с семьёй, один из оппозиционных частей страны в отношении действующей власти.

«Здесь одни из самых активных выступлений. Люди требуют освободить главу города и отправить в отставку правительство и провести досрочные выборы. На улицу выходят десятки тысяч человек. И еще десятки тысяч выражают поддержку протестующим из своих квартир: вечером весь город звенит от ударов о кастрюли ложками, поварешками, чем придется. Звон стоит невообразимый», — рассказывает Ольга.

Напомним, протесты начались после того, как 19 марта в Турции был задержан мэр Стамбула, оппозиционный политик Экрем Имамоглу, подозреваемый в коррупции. На призыв главы Народно-республиканской партии Озгюра Озеля поддержать мэра, люди массово вышли на улицы, несмотря на запрет властей на проведение политических акций. Только в Стамбуле на митинг собрались около миллиона человек. В ответ на протесты полиция использовала перцовый газ и водометы, а митингующие пытались сопротивляться, бросая камни и палки.

Многие машут флагами, свистят, кричат: «Народ. Права. Справедливость!»

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