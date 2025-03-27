Делегация из Бeлaруси возложила цветы у Монумента Славы в Новосибирске

Официальная делегация Беларуси во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем начала рабочую поездку в Новосибирскую область с посещения Мемориального ансамбля «Монумент Славы».

Вместе с губернатором Андреем Травниковым и мэром Максимом Кудрявцевым они приняли участие в церемонии возложения цветов в честь 80-летия Победы.

Россия и Белоруссия всегда были рядом в борьбе с фашизмом, пишут на сайте правительство Новосибирской области. Сибирские дивизии принимали участие в освобождении республики, а многие Герои Советского Союза, отличившиеся в боях за Белоруссию, связали свою жизнь с Новосибирском.

Память о подвиге солдат объединяет две страны, а сотрудничество в культуре и гуманитарной сфере продолжается и сегодня.

Напомним, что в Новосибирской области планируют построить два новых завода