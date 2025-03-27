«Хватит ждать, действуйте». Что говорил Владимир Путин o Новосибирске за 25 лет у власти

25 лет назад, 26 марта 2000 года, Владимир Путин впервые был избран президентом России. За это время он неоднократно посещал Новосибирск, делал заявления о его развитии и поднимал важные для региона вопросы. Вспоминаем самые яркие высказывания главы государства о столице Сибири в материале Сиб.фм.

«Что можно сделать, чтобы оторвать чиновников от кормушки? Действуйте»

В октябре 2005 года в Новосибирске прошло совещание по развитию банковского сектора. Владимир Путин подчеркнул, что экономика Сибири должна стать приоритетной для правительства, а также затронул проблему коррупции.

На встрече обсуждали борьбу с отмыванием денег. Президент задал резонный вопрос:

«Где граница этих рисков? Под предлогом борьбы с рисками можно так все зарегулировать, что продохнуть будет нельзя. Что можно сделать, чтобы оторвать чиновников от кормушки? Действуйте».

По итогам совещания он поддержал законопроекты по регулированию банковского сектора.

«Где деньги, Зин?»

В феврале 2021 года во время заседания Совета по науке и образованию разгорелся скандал с зарплатами сотрудников СО РАН. Новосибирская ученая Анастасия Проскурина заявила, что получает 25 000 рублей, тогда как официальные данные показывали среднюю зарплату в регионе на уровне 39 000 рублей.

Путин обратился к губернатору Андрею Травникову и напомнил, что зарплаты научных сотрудников должны быть вдвое выше средней по региону. Затем, перефразируя известную строчку из песни Высоцкого, он задал риторический вопрос:

«Где деньги-то? Повторяю, где деньги, Зин?»

После этого в регионе начались проверки, а финансирование научных организаций оказалось в центре внимания.

«Хватит ждать, действуйте»

В 2023 году президент поднял вопрос о школьной инфраструктуре. В Новосибирске почти треть школ работала в две смены, и этот вопрос оставался нерешенным.

Во время рабочей встречи с губернатором он напомнил о важности строительства новых школ:

«Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Почти 30% школ должны работать сегодня в две смены. Прошу вас уделить этому особое внимание. Хватит ждать, действуйте».

Уделить внимание сибирскому «кусту»

В 2018 году Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым в Ново-Огарёво. Обсуждалась текущая ситуация в регионе, а также планы по социально-экономическому развитию области.

Особое внимание президент уделил развитию транспортной инфраструктуры, в том числе авиационного сообщения в Сибири. Он охарактеризовал сибирские регионы как «куст».

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«Вам нужно отдельно проработать вопрос с Минтрансом, имея в виду весь “куст” сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск... Я недавно совсем с Министром говорил на этот счёт, ставил ему задачи по этому “кусту”, по этому региону»

За время своего президентства Владимир Путин не раз комментировал ситуацию в Новосибирске — от экономики и науки до образования и социальной сферы. Его высказывания становились заголовками СМИ, поднимали острые темы и давали старт важным переменам.