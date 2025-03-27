Инфляция в Новосибирской области в феврале составила 11,11%

По данным Сибирского главного управления Банка России, инфляция в Новосибирской области в феврале 2025 года достигла 11,11%.

В январе этот показатель составлял 10,57%. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Рост цен превысил средние показатели по Сибири и России. В регионе подорожали непродовольственные товары, услуги и продукты питания. В частности, увеличение цен на мороженую рыбу и деликатесы связано со снижением объемов вылова и ростом транспортных расходов.

В то же время зафиксировано снижение цен на моющие средства, включая стиральные порошки, что объясняется увеличением поставок.

Дополнительные авиарейсы и укрепление рубля способствовали замедлению роста цен на туристические поездки в Турцию, отметил эксперт Сибирского главного управления Банка России Данил Подгородецкий.

На фоне экономических изменений снизилась потребительская активность. В регионе уменьшается число новых вакансий, а некоторые компании отказываются от найма сотрудников и повышения заработных плат.