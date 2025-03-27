Мэр Новосибирска Кудрявцев обсудил подготовку специалистов для СКИФа в инженерном лицее НГТУ

Инженерный лицей НГТУ стал частью межвузовского консорциума, который будет готовить специалистов для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Этот проект является одним из крупнейших в России и имеет важное значение для научной и образовательной деятельности. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил лицей, где познакомился с образовательными программами и обсудил с руководством перспективы развития учреждения.

Лицей обучает 1 100 студентов, включая 400 младших школьников и 700 старшеклассников. В 2022 году учебное заведение переехало в новый корпус, что позволило улучшить условия для обучения и расширить возможности для внеклассной работы.

В 2022 году был создан консорциум по подготовке специалистов для СКИФа, в который вошли вузы, научно-исследовательские институты и образовательные организации, включая инженерный лицей НГТУ и химико-технологический колледж. Консорциум предоставляет педагогам лицея уникальные возможности для повышения квалификации, а старшеклассникам — шанс участвовать в научной деятельности.

Директор лицея Маргарита Безлепкина отметила, что СКИФ предоставляет большие перспективы для российской и мировой науки, а востребованными специалистами для этого проекта будут инженеры, физики, физики-ядерщики, материаловеды и исследователи в различных областях науки.