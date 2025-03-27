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вчера 20:30
общество

Мэр Новосибирска Кудрявцев опубликовал архивное фото здания администрации

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Мэр Новосибирска опубликовал в своих социальных сетях редкое архивное фото здания администрации города.

В марте 2025 года исполнилось 100 лет с начала строительства объекта. Здание было заложено 4 марта 1925 года.

Изначально оно предназначалось стать памятником конструктивизму и принадлежать Промышленному банку СССР, однако в процессе строительства архитектурные изменения привели к добавлению двух этажей (здание стало пятиэтажным) и элементов неоклассики.

Здание мэрии является памятником архитектуры федерального значения.

«Вы можете записаться на экскурсию по зданию мэрии, которую проводит музей города», — сообщил Максим Кудрявцев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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