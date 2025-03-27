Металлурги продлевают сотрудничество в сфере поддержки коренных народов Севера

«Норникель» подписал соглашение на Международном арктическом форуме. Документ направлен на улучшение жизни людей в Арктике.
Соглашение заключено с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) и продлевает сотрудничество в сфере поддержки коренных народов. Эта инициатива подчеркнула человекоцентричный подход форума «Человек в Арктике» и подтвердила роль «Норникеля» как одного из основных инвесторов в устойчивое развитие северных территорий.
Новое соглашение с ФАДН России предусматривает финансирование мероприятий на 2025 год на сумму 25,5 млн руб. Эти средства будут направлены на реализацию ключевых проектов поддержки и развития потенциала коренных народов.
Один из основных социальных проектов, поддержанный компанией в соглашении — «Всероссийская конкурсная образовательная программа «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии». Эта программа реализуется МГИМО уже несколько лет и поддерживается «Норникелем». Она направлена на повышение экспертного потенциала коренных малочисленных народов.
С 2020 по 2024 год «Норникель» реализовал программусоциально-экономического развития Таймыра. Общий бюджет программы превышал 2 млрд руб., и за это время компания помогла значительно улучшить качество жизни на Таймыре. Основные направления поддержки включали:
- Строительство жилья и социальных объектов в отдалённых поселках. Построены десятки новых домов для семей коренных малочисленных народов Севера, возведены сельские Дома культуры и другие объекты инфраструктуры.
- Развитие системы здравоохранения. Открыты и оснащены современным оборудованием фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в нескольких поселениях Таймыра, обеспечившим жителей доступной медпомощью на месте.
- Образовательные и культурные проекты. Запущены инициативы по поддержке школ и детских центров, внедрено интернет-обучение в сельских школах, проводятся этнокультурные мероприятия для сохранения языков и традиций коренных народов.
«Для нас главный приоритет в Арктике — это люди. Работая в партнерстве с государством над развитием арктических территорий, мы стремимся повысить качество жизни северян и сохранить самобытную культуру коренных народов. Наша многолетняя программа доказала эффективность частно-государственного взаимодействия в интересах местных сообществ», — подчеркнул Николай Уткин, первый вице-президент «Норникеля», комментируя подписание соглашения с ФАДН.
Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, прокомментировал: «Основная ответственность за соблюдение прав коренных народов, конечно, лежит на государстве. Оно устанавливает базовые правовые стандарты. Однако последующий прогресс требует расширения добровольных обязательств, в том числе в рамках корпоративных политик бизнеса».
Подписание соглашения с ФАДН на арктическом форуме стало важным шагом, подтверждающим стратегическую роль «Норникеля» в развитии российского Севера. Компания демонстрирует приверженность принципам устойчивого развития. Партнёрство с государственными структурами и активная работа с местным сообществом позволяют добиться комплексного, человекоцентричного подхода к развитию арктических территорий. Такой подход обеспечивает не только эффективное развитие промышленного потенциала региона, но и рост благополучия жителей.