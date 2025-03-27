Мультибрендовый центр «Белорусские машины» официально открыт в Новосибирской области

Виктор Каранкевич от имени Правительства Республики Беларусь поздравил всех с открытием мультибрендового центра белорусской техники в Новосибирской области: «Это важный шаг в укреплении развития белорусско-российских отношений и наращивании товарооборота в рамках тех задач, которые поставлены главами наших государств. Беларусь имеет большой опыт и очень высокие компетенции в машиностроении, в промышленности и готова наращивать поставки для российских коллег современной белорусской техники – пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, карьерной. Уверен, что этот центр привнесёт соответствующий вклад и в социально-экономическое развитие региона, что его работа будет направлена на удовлетворение потребности в белорусской технике не только Новосибирской области, но и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Что очень важно – этот центр обеспечит комплексный подход. Это и поставка техники, и сервисное обслуживание, ремонт, поставка запасных частей и узлов. Благодарю всех, кто принял участие в создании этого центра. Отдельные слова благодарности руководству области и лично Губернатору Андрею Александровичу Травникову за содействие и поддержку в реализации этого проекта и за личный вклад в укрепление, развитие белорусско-российских отношений».

Андрей Травников подчеркнул, что у центра «МТЗ-Сибирь», хорошо известного аграриям, строителям, коммунальщикам не только Новосибирской области, но и соседних регионов, начинается новая жизнь: «Она будет более интересной, насыщенной, разнообразной при работе уже в формате мультибрендового центра. Я абсолютно уверен, что команда «Белорусских машин» справится с новыми задачами, а Новосибирская область ещё сильнее укрепит статус центра сибирских регионов в части сервиса, распределения и компетенций».

Сотрудничество между Новосибирской областью и Республикой Беларусь динамично развивается во многих сферах – АПК, транспорт, промышленность, наука, образование, культура, торговля и пр. Одно из приоритетных направлений – обновление парка пассажирской, коммунальной и специальной техники.

В связи с ростом поставок такой техники в Новосибирскую область, в другие регионы Сибири и Дальнего Востока возникла необходимость расширить сферу деятельности торгового дома «МТЗ-Сибирь», чтобы здесь, на месте ремонтировать и обслуживать машины различных белорусских брендов. На этой площадке создаётся единый кластер по продаже и обслуживанию техники и запасных частей 25 крупнейших белорусских машиностроительных заводов.

Для Новосибирской области реализация этого проекта даст хороший экономический эффект. Прежде всего, это укрепит позиции региона как ключевого транспортно-логистического хаба. А новосибирские сельхозтоваропроизводители и промышленные предприятия с открытием мультибрендового центра получат более удобный доступ к широкой линейке современной техники, к её ремонту и обслуживанию.

ООО «ТД МТЗ-Сибирь» является дочерним предприятием Минского тракторного завода, одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной и специальной техники не только в странах СНГ, но и во всём мире.

Вот уже более 20 лет компания динамично развивается, совершенствуя партнёрские отношения как с поставщиками, так и с потребителями белорусской техники. Увеличивается ассортимент выпускаемой продукции, расширяется география поставок. Создана широкая дилерская сеть по всей территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, обеспечивающая гарантийное и постгарантийное обслуживание техники.