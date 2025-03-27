Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 7:0

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Местный «Салават Юлаев» принимал новосибирскую «Сибирь» и одержал победу со счётом 7:0. Счёт в серии стал 1-0 в пользу уфимской команды.

Первую шайбу на 17-й минуте первого периода забросил Алексей Василевский, ему ассистировали Нэйтан Тодд и Скотт Уилсон.

Во втором периоде хозяева увеличили преимущество. На 8-й минуте Артём Горшков забросил вторую шайбу (ассистенты — Владислав Ефремов и Артём Пименов). На 17-й минуте Александр Хмелевски сделал счёт 3:0 после передач Джоша Ливо и Нэйтана Тодда. На 19-й минуте Шелдон Ремпал забросил четвёртую шайбу с передачи Тодда.

В третьем периоде «Салават Юлаев» забил ещё трижды. На 13-й минуте Нэйтан Тодд увеличил разрыв, спустя минуту Александр Хмелевски оформил дубль, а на 16-й минуте Артём Набиев установил окончательный счёт — 7:0.