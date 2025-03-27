Новосибирцев предупредили о нашествии саранчи в апреле-2025

В апреле в Новосибирской области ожидается нашествие саранчи и лесные пожары.

В апреле в Новосибирской области прогнозируется резкое потепление, которое может привести к лесным пожарам, особенно в юго-западных районах. В некоторых местах возможен переход огня из Казахстана.

Синоптики также предупреждают о риске нашествия саранчи из-за засухи. Однако в Минсельхозе заверили, что угрозы сельскому хозяйству нет благодаря профилактическим мерам.

Весенний паводок в регионе проходит без ЧС, но в отдельных районах уровень воды может превысить норму, что грозит подтоплениями.

Напомним, что в Новосибирске ожидается самая переменчивая погода в апреле