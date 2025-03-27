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общество

Новосибирцы смогут увидеть метеорный поток Лириды в ночь на 23 апреля

Фото: freepik

В конце апреля-2025 жители Новосибирска смогут увидеть метеорный поток Лириды.

Жители Новосибирска смогут наблюдать метеорный поток Лириды, который достигнет максимума в ночь с 22 на 23 апреля 2025 года. Об этом сообщил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаил Маслов.

Известно, что Лириды связаны с кометой C/1861 G1 (Thatcher), чья орбита проходит рядом с Землей. Поток ежегодно приносит до 15-20 метеоров в час, но иногда его активность возрастает. В 1982 году, например, наблюдалось до 90 метеоров в час.

Ранее Сиб.фм писал о том, что магнитная буря накроет Новосибирск 27 марта

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Валерия Митрохина
Журналист

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