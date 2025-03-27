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вчера 19:30
общество

Под Новосибирском временно закрыт путепровод для транспорта

Фото: ТУАД Новосибирской области

В Новосибирской области временно закрыт для движения транспорта путепровод над железной дорогой в Каргате.

Как сообщает пресс-служба территориального управления автомобильных дорог, решение о закрытии было принято 27 марта для предотвращения угрозы чрезвычайной ситуации.

По данным ведомства, на объекте, расположенном на 3 км дороги «1286 км а/д «Р-254» – Каргат (восточный), зафиксировано образование дефекта в виде раскрытия трещин и скалывания насадки опоры №2.

Территориальное управление автомобильных дорог приняло решение провести комиссионное обследование и разработать план мероприятий по устранению дефектов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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