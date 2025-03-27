Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 27 марта 2025 года.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии.

Группировка войск «Юг» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 280 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты «Bradley», а также восемь автомобилей и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и других подразделений ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинской стороны составили до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

В свою очередь, подразделения войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, а также бригаде теробороны и националистическому батальону. Потери противника составили до 135 боевиков, три боевые бронированные машины, автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Российской Федерации нанесли удары по объектам инфраструктуры, аэродромам, производственным зданиям оружейных предприятий и складам боеприпасов в 157 районах. Также сбиты самолёт МиГ-29, управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 137 беспилотных летательных аппаратов.

С начала операции уничтожены: 660 самолётов, 283 вертолёта, 48 599 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 511 танков и боевых бронированных машин, 1 532 боевые машины РСЗО, 23 011 орудий артиллерии и миномётов, а также 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.