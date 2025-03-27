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общество

Раннее половодье началось в Новосибирской области в марте-2025

Фото: Сиб.фм

На реках региона началось раннее половодье.

Из-за тёплой погоды весенний паводок стартовал на две-три недели раньше обычного. Гидрологи фиксируют вскрытие льда на Верхней Оби, Томи, Ине и Карасуке, где уровень воды поднимается до 99 см в сутки.

Толщина льда на водоемах области на 1-28 см ниже нормы. На Новосибирском водохранилище она составляет 60-85 см — на 10-22 см меньше обычного.

Ледоход ожидается досрочно, особенно на притоках Оби и Томи. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Напомним, что новосибирцев предупредили о нашествии саранчи в апреле

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Валерия Митрохина
Журналист

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