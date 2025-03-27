В Новосибирске бывший сотрудник ГУФСИН получил условный срок за взятку

Суд постановил приговор бывшему сотруднику ГУФСИН за получение взятки.

Бердский городской суд Новосибирской области признал бывшего начальника участка ИК №18 виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). С 2023 по 2024 год он незаконно разрешал осужденному покидать колонию для работы, получая за это деньги через посредника. Общая сумма взятки составила 99 450 рублей.

Рожков полностью признал вину. Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев, а также к штрафу в 198 900 рублей.

Деньги, полученные в качестве взятки, конфискованы.

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