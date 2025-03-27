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общество

В Новосибирске мигранта оштрафовали за неповиновение полиции

Фото: freepik

Мигранта привлекли к административной ответственности за неповиновение полицейским.

Ленинский районный суд Новосибирска привлек к ответственности гражданина Таджикистана (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

По данным суда, в ночь на 27 марта на проспекте Карла Маркса водитель KIA Rio игнорировал требования инспекторов ГИБДД об остановке, пытался скрыться, создавая угрозу окружающим. После задержания он заблокировал двери, отказался выйти из машины и предоставить документы, а затем оказал сопротивление.

В результате обвиняемый вину не признал, заявив, что не слышал требований.

Суд назначил ему штраф в размере четырех тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирской области суд рассматривает дело экс-полицейского о незаконной охоте

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Валерия Митрохина
Журналист

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