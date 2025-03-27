В Новосибирске ограничили парковку в четырех районах города

Жителей столицы Сибири предупредили об ограничениях парковочных мест.

С сегодняшнего дня, 27 марта, ограничили парковку в четырех районах Новосибирска: в Ленинском, Кировском, Заельцовском и Октябрьском.

- на улице Космической от проспекта Карла Маркса до Блюхера;

- на улице Невельского от Порт-Артурской до дома №61 на Невельского;

- на улице Александра Чистякова от Бронной до Николая Сотникова;

- на территории жилого комплекса «Кедровый»;

- на улице Большевистской от дома №37 до дома №29;

- на улице Толстого от Сакко и Ванцетти до Шевченко.

Сейчас на данных участках установлены соответствующие дорожные знаки, которыми водителям необходимо руководствоваться.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области на мосту через реку Омь вводят ограничения движения