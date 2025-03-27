В Новосибирске ограничили парковку в четырех районах города

Жителей столицы Сибири предупредили об ограничениях парковочных мест.
С сегодняшнего дня, 27 марта, ограничили парковку в четырех районах Новосибирска: в Ленинском, Кировском, Заельцовском и Октябрьском.
- на улице Космической от проспекта Карла Маркса до Блюхера;
- на улице Невельского от Порт-Артурской до дома №61 на Невельского;
- на улице Александра Чистякова от Бронной до Николая Сотникова;
- на территории жилого комплекса «Кедровый»;
- на улице Большевистской от дома №37 до дома №29;
- на улице Толстого от Сакко и Ванцетти до Шевченко.
Сейчас на данных участках установлены соответствующие дорожные знаки, которыми водителям необходимо руководствоваться.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области на мосту через реку Омь вводят ограничения движения