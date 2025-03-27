В Новосибирске строительство Октябрьского моста планируют завершить к 2026 году

Мэрия Новосибирска заключила контракт с компанией на разработку проектной документации для завершения ремонта Октябрьского моста через реку Обь.

Согласно информации, предоставленной начальником отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей региональной прокуратуры Станиславом Ксензовым, документация должна определить объём работ, сроки и стоимость, а её подготовка планируется к июню 2025 года. Об этом сообщили в пресс-центре ТАСС.

Ремонт моста был начат в 2024 году, однако из-за срыва сроков и отсутствия рабочих контракт с основным подрядчиком был расторгнут. В связи с этим город потребовал возврата в бюджет 426 млн рублей. На данный момент ремонт завершён на 74 %, и мэрия приступила к разработке проектной документации для оценки оставшихся работ.

В отношении подрядчиков были возбуждены дела о нарушении сроков, а основной подрядчик оштрафован на 22 млн рублей. По плану, завершение ремонта моста намечено на 2025–2026 годы.