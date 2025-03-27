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проиcшествия

В Новосибирске сын алтайского бизнесмена устроил смертельное ДТП

Фото: t.me/spasatelimass

26 марта около полуночи в Новосибирске на перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта столкнулись два автомобиля — Hyundai Solaris и BMW X6.

По предварительной информации, водитель Hyundai не уступил дорогу BMW, который двигался на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии два человека погибли на месте, трое получили травмы.

Полицейские возбудили уголовное дело. Водитель BMW был задержан, рассматривается вопрос о мере пресечения.

В региональной прокуратуре подтвердили, что за рулем автомобиля находился 19-летний сын учредителя ООО «ПК «Геркулес» Никита Заставнюк, а сама машина была зарегистрирована на эту компанию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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