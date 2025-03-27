В Новосибирске устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Центральном районе

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Центральном районе Новосибирска.

Полиция Новосибирской области выясняет обстоятельства смертельного ДТП — 19-летний водитель BMW на Красном проспекте выехал на перекрёсток с улицей Гоголя на красный сигнал и столкнулся с Hyundai. В результате два пассажира Hyundai погибли на месте, еще трое получили травмы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель BMW был пьян. Сейчас возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 264 УК РФ), решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, что на месте происшествия работали четыре машины скорой помощи, полиция и сотрудники МЧС