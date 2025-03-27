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вчера 23:50
общество

В Новосибирске задержан водитель, сбивший ребенка на Есенина

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

За рулем находился 22-летний житель областного центра.

Новосибирские сотрудники ГИБДД установили местонахождение и задержали водителя, который 21 марта сбил несовершеннолетнего пешехода у дома № 49 по улице Есенина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, за рулем автомобиля находился 22-летний житель Новосибирска. Машину обнаружили у одного из домов на улице Доватора.

Водителя доставили в Полк ДПС ГАИ УМВД России по Новосибирску. Ведутся необходимые процессуальные действия в рамках возбужденного административного дела.

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Игорь Кириченко
Журналист

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