В Новосибирской области на мосту через реку Омь вводят ограничения движения

На мосту через реку Омь в Чановском районе вводят ограничения движения из-за ремонта.

В период с 18 апреля по 30 июня 2025 года на мосту через реку Омь в Чановском районе, расположенном на 20 километре автодороги «Н-2904 – Покровка», вводятся ограничения движения в связи с ремонтными работами.

Проезжая часть будет сужена до одной полосы, движение транспорта организуют с помощью светофоров. Максимальная скорость ограничена до 50 км/ч.

Ранее Сиб.фм писал, что из-за ремонта теплотрассы и водопровода в Новосибирске будет ограничено движение