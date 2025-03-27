В Новосибирской области начальника Стройнадзора обвиняют в получении взятки

Прокуратура направила в Железнодорожный районный суд Новосибирска материалы по уголовному делу в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора региона, обвиняемого в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Следствие установило, что обвиняемый получил 250 тысяч рублей и коньяк стоимостью 23,9 тысячи рублей от руководителя строительной компании.

Деньги и алкоголь были переданы через посредников. Взятка предположительно была дана за выдачу заключения о соответствии строительного объекта требованиям документации.

Начальник Стройнадзора свою вину не признал. Также было сообщено, что на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей.