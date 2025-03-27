В Новосибирской области открыли мультибрендовый центр «Белорусские машины»

В Новосибирской области открылся мультибрендовый центр «Белорусские машины».

В церемонии открытия приняла участие делегация из Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

По данным пресс-центра, поставки пассажирской, коммунальной и специальной техники в область увеличились. В связи с этим торговый дом «МТЗ-Сибирь» расширил свои мощности для ремонта и обслуживания машин. Ожидается, что новый центр укрепит позиции региона и обеспечит доступ к современной технике.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич отметил, что центр будет способствовать социально-экономическому развитию региона и обеспечит потребность в белорусской технике не только в Новосибирской области, но и в других регионах Сибири и Дальнего Востока.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил уверенность, что команда центра справится с поставленными задачами.