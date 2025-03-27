В Новосибирской области планируют построить два новых завода

О планах на новые заводы сообщили в Новосибирске.

Депутаты горсовета Новосибирска утвердили перевод земель на пересечении улиц Пролетарской и Выборной в категорию «для промышленного назначения» для строительства двух заводов.

Один из них займется выпуском линий розлива для пищевой промышленности и оборудования для фасовки воды и напитков. Второй будет производить оборудование контактной сварки для арматурных цехов.

Как отметила заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Елена Позднякова, реализация проекта не потребует бюджетных затрат.

Напомним, что в Новосибирске построят новую школу на 1100 учеников