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общество

В Новосибирской области планируют построить два новых завода

Фото: freepik

О планах на новые заводы сообщили в Новосибирске.

Депутаты горсовета Новосибирска утвердили перевод земель на пересечении улиц Пролетарской и Выборной в категорию «для промышленного назначения» для строительства двух заводов.

Один из них займется выпуском линий розлива для пищевой промышленности и оборудования для фасовки воды и напитков. Второй будет производить оборудование контактной сварки для арматурных цехов.

Как отметила заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Елена Позднякова, реализация проекта не потребует бюджетных затрат.

Напомним, что в Новосибирске построят новую школу на 1100 учеников

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Валерия Митрохина
Журналист

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