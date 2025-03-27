В Новосибирской области предприятие оштрафовали за скотомогильник

В Баганском районе оштрафовали предприятие за нарушения при утилизации биологических отходов.

Прокуратура района провела проверку после публикации в СМИ. В ходе разбирательства выяснилось, что с декабря 2024 года по февраль 2025 года начальник цеха по забою и переработке крупного рогатого скота несоблюдал установленные ветеринарно-санитарные нормы при утилизации отходов в скотомогильнике.

По итогам проверки районный прокурор внес представление индивидуальному предпринимателю, на чьем предприятии выявлены нарушения. Рассмотрение представления привело к дисциплинарному взысканию для ответственного должностного лица.

Кроме того, прокуратура возбудила административное дело по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ — за нарушение правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. По итогам рассмотрения дела виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Сейчас все выявленные нарушения устранили, ситуацию на контроле надзорных органов.