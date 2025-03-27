В Новосибирской области суд рассматривает дело экс-полицейского о незаконной охоте

Суд начал рассматривать дело по обвинению бывшего сотрудника полиции в незаконной охоте.

Куйбышевский районный суд Новосибирской области начал рассмотрение уголовного дела против бывшего сотрудника МВД, обвиняемого в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2024 года он вместе с сообщником незаконно добыл лося в запрещенный период, причинив ущерб в 240 000 рублей.

На заседании 26 марта была установлена личность подсудимого, разъяснены права сторон и отклонено ходатайство защиты об отмене ареста автомобиля.

Обвиняемый вину не признал. Следующее заседание назначено на девятое апреля 2025 года.

Напомним, что в Новосибирске бывший сотрудник ГУФСИН получил условный срок за взятку