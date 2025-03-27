В Новосибирской области суд рассматривает дело заключенного о нападении на сотрудника ФСИН

Суд начал рассматривать дело заключенного по обвинению в применении насилия к сотруднику ФСИН.

Купинский районный суд начал рассмотрение дела заключенного, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику исправительной колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

По версии следствия, 6 ноября 2024 года в штрафном изоляторе ИК-15 (пос. Таболга) он угрожал дежурному инспектору, ударил его по руке и оттолкнул. В ходе задержания схватил сотрудника за палец, причинив ушиб. Врачи диагностировали у сотрудника ФКУ ИК-15 повреждение в виде ушиба мягкий тканей в области левого лучезапястного сустава.

На первом заседании суда огласили обвинительное заключение и допросили свидетеля.

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