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вчера 23:13
общество

В Новосибирском аэропорту приостановлены прибытия рейсов из-за отсутствия метеоданных

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

К проблеме мог привести порванный метеокабель.

Новосибирский аэропорт Толмачёво временно закрыли для прибытия рейсов из-за отсутствия метеорологических данных. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации Telegram-канала AVIAINCIDENT, рейсы из Перми, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Москвы и Сочи перенаправляются в аэропорт Барнаула. Самолёт, следовавший из Красноярска, вынужден был вернуться обратно.

Telegram-канал «Авиаторщина» сообщает, что причиной сбоя мог стать порванный метеокабель, что привело к невозможности получения данных о погоде.

Обновлено. Агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию пишет, что аэропорт Новосибирска возобновил работу после временной приостановки.

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Игорь Кириченко
Журналист

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