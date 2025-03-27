В Новосибирском аэропорту приостановлены прибытия рейсов из-за отсутствия метеоданных

К проблеме мог привести порванный метеокабель.

Новосибирский аэропорт Толмачёво временно закрыли для прибытия рейсов из-за отсутствия метеорологических данных. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации Telegram-канала AVIAINCIDENT, рейсы из Перми, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Москвы и Сочи перенаправляются в аэропорт Барнаула. Самолёт, следовавший из Красноярска, вынужден был вернуться обратно.

Telegram-канал «Авиаторщина» сообщает, что причиной сбоя мог стать порванный метеокабель, что привело к невозможности получения данных о погоде.

Обновлено. Агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию пишет, что аэропорт Новосибирска возобновил работу после временной приостановки.