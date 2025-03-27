В России предложили возобновить военные сборы для запасников

Депутат объяснил необходимость военных сборов.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет выступил за обязательные военные сборы для граждан в запасе. В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что это необходимо для поддержания боевой готовности страны.

«Порох нужно держать сухим и помнить пророческие слова Александра III: “У России есть только два союзника — ее армия и флот”», — отметил депутат, подчеркнув важность регулярного обучения запасников для защиты государства.

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