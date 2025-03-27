Жители Новосибирска с инвалидностью и старше 80 лет получат надбавки к пенсии

С начала 2025 года более 100 тысячам граждан старше 80 лет и инвалидам I группы в Новосибирской области была установлена надбавка к пенсии.

Выплаты касаются как получателей страховых пенсий, так и пенсий по государственному обеспечению. Надбавка предоставляется в беззаявительном порядке.

Надбавка заменяет компенсационную выплату по уходу, которая ранее выплачивалась неработающим трудоспособным гражданам, оформившим уход за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами I группы. Теперь доплата установлена всем гражданам указанной категории, независимо от того, была ли выплачена компенсация по уходу.

Размер доплаты составляет 1 200 рублей. В составе страховых пенсий она была проиндексирована с 1 января 2025 года и составила 1 314 рублей. В составе социальных пенсий и пенсий по гособеспечению доплата будет проиндексирована с 1 апреля 2025 года.

Для граждан, продолжающих ухаживать за нетрудоспособными, периоды ухода, как и прежде, включаются в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляются пенсионные коэффициенты в размере 1,8 ИПК. В случае начала ухода в 2025 году необходимо подать заявление в клиентскую службу регионального отделения СФР для учета на индивидуальном лицевом счете.

Периоды ухода, осуществленные в 2024 году, уже учтены на лицевых счетах граждан без необходимости подачи дополнительных заявлений.