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общество

Жители Новосибирской области могут выбрать отделения Почты России для ремонта

Фото: BFM-Новосибирск

Жителям Новосибирской области предлагают принять участие в онлайн-голосовании по выбору сельских отделений Почты России для капитального ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг, 27 марта.

Проголосовать могут граждане России от 18 лет, имеющие подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Голосовать можно только за почтовое отделение в регионе, где зарегистрирован участник.

Каждый участник может выбрать только одно отделение и проголосовать один раз. По итогам голосования составят список отделений с наибольшим количеством голосов, на основе которого будет разработан план ремонта до 2030 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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