28 марта в Новосибирской области перестал работать YouTube

Новосибирцы пожаловались на сбой популярной платформы.

Жители Новосибирской области столкнулись с проблемами в работе YouTube. Известно, что сервис недоступен или загружается с перебоями.

Напомним, что сбои в работе платформы в России наблюдаются еще с июля 2024 года, сейчас ситуация ухудшилась. Пользователи жалуются на медленную загрузку видео и потерю доступа к контенту.

По данным Сбой.рф, за последние сутки зафиксировано более 200 жалоб, в основном из крупных городов: 25% сообщений о замедлении видеохостинга приходятся на Москву, 10% — на Санкт-Петербург, 8% — на Московскую область, 6% — на Республику Крым, 5% — на Башкирию, Новосибирскую, Смоленскую и Ростовскую области.