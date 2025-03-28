Более 1400 населённых пунктов Новосибирской области под угрозой пожаров

В Новосибирской области более 1400 населённых пунктов подвержены угрозе лесных и ландшафтных пожаров в текущем году.

Об этом сообщил замначальника регионального управления МЧС России по государственной противопожарной службе Алексей Кветков на пресс-конференции 28 марта, пишет ТАСС.

С 15 апреля в регионе будет введён противопожарный режим для предотвращения инцидентов. Кветков отметил, что в этом году ожидается более сложная ситуация с природными пожарами, и особый противопожарный режим будет вводиться постепенно. Перечень населённых пунктов, подверженных риску лесных и ландшафтных пожаров, будет утверждаться постановлением губернатора. В этом году их количество превышает 1,4 тысячи.

По информации Минприроды региона, Новосибирская область полностью укомплектована техникой для оперативного обнаружения и тушения пожаров в первые сутки. Всего для тушения лесных пожаров в регионе задействованы 4610 человек и 2091 единица техники.