Делегация из Беларуси посетила правобережное трамвайное управление Новосибирска

Делегация из Республики Беларусь посетила правобережное трамвайное управление в Новосибирске.

В ходе визита гостям продемонстрировали трамваи с модернизированными двигателями. Как сообщили в пресс-службе мэрии, делегации показали как старые, так и новые модели электротранспорта, а также новые автовышки белорусского производства, предназначенные для обслуживания контактной сети.

Начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко отметил, что в рамках обновления подвижного состава приобретаются новые кузова, при этом колесные пары остаются от старых трамваев. По его словам, такая схема позволяет существенно снизить стоимость транспорта.

Генеральный директор «БМК Холдинг» Тарас Мурога подчеркнул, что Новосибирск стал первым городом, который системно работает с заводом-изготовителем трамваев, и его опыт вызывает интерес у других регионов России.

В настоящее время по городу курсируют 72 модернизированных трамвая, из которых 20 были приобретены в 2024 году.