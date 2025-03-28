Концерт Паши Техника в Новосибирске могут отменить из-за комы артиста

Выступление рэпера Паши Техника, запланированное на 4 апреля в лофт-парке «Подземка», может не состояться. В администрации площадки сообщили Сиб.фм, что пока уточняют информацию у директора артиста.

Как пишут СМИ, Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде после отравления запрещёнными веществами. По словам менеджера, он узнал о состоянии музыканта сегодня утром. Сначала его подключили к капельнице, но вскоре перевели на искусственную вентиляцию лёгких.

«Он в тяжёлом состоянии, его ввели в искусственную кому, но вроде жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и ещё всех нас переживёт», — рассказал администратор исполнителя.

Паше Технику 40 лет. В 2022 году он уже попадал в реанимацию из-за передозировки, проходил реабилитацию, но окончательно побороть зависимость не смог.