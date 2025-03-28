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общество

Музыкант Антон Беляев станцевал с новосибирцами во время концерта на «Локомотив-Арене»

Фото: Юрий Бабичев / Сиб.фм

Антон Беляев выступает в Новосибирске.

В Новосибирске в пятницу, 28 марта, на «Локомотив-Арене» начался концерт известного российского музыканта Антона Беляева.

Как сообщил корреспондент Сиб.фм, перед началом концерта Беляев провел «музыкальную разминку» с залом. После нее он оценил талант новосибирцев.

«В Новосибирске можно не работать. Все спели сложные ноты круче, чем простые», — сказал артист.

Также во время концерта Антон Беляев станцевал со зрителями «очень сложный танец». Публикуем видео танца в исполнении артиста.

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Игорь Кириченко
Журналист

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