Музыкант Антон Беляев станцевал с новосибирцами во время концерта на «Локомотив-Арене»

Антон Беляев выступает в Новосибирске.

В Новосибирске в пятницу, 28 марта, на «Локомотив-Арене» начался концерт известного российского музыканта Антона Беляева.

Как сообщил корреспондент Сиб.фм, перед началом концерта Беляев провел «музыкальную разминку» с залом. После нее он оценил талант новосибирцев.

«В Новосибирске можно не работать. Все спели сложные ноты круче, чем простые», — сказал артист.

Также во время концерта Антон Беляев станцевал со зрителями «очень сложный танец». Публикуем видео танца в исполнении артиста.