Новосибирская область успешно развивает кооперацию с предприятиями Республики Беларусь

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич высоко оценил перспективы развития сотрудничества с нашим регионом. «Новосибирская область является одним из важнейших партнёров Республики Беларусь среди регионов Российской Федерации. Нас объединяют тесные связи в различных сферах деятельности, от экономики до культуры. И, несмотря на расстояние, мы видим, что у нас есть дополнительные направления развития не только в традиционных отраслях, но и новые точки роста, новые направления в части промышленной кооперации, в вопросах реализации совместных проектов микроэлектроники, в станкостроении, машиностроении» – отметил он.



Губернатор Андрей Травников обозначил новые направления промышленной кооперации новосибирских и белорусских предприятий.

«Очень перспективна отрасль станкостроения. У нас есть инновационные компании, которые изготавливают узлы для станкостроителей. Кооперация позволит выйти на новые, конкурентные с мировыми производителями изделия. Относительно новое направление – это совместные проекты в области химии, нефтепереработки, нефтедобычи. Ещё один аспект – это поставки автоэлектроники на автозаводы Белоруссии. Надеемся, что здесь могут появиться кооперационные связи, тем более, что это – в концепции развития встречной кооперации, потому что и наши предприятия общественного транспорта, наши угледобывающие предприятия, коммунальщики с удовольствием используют технику, произведённую в Республике Беларусь» – подчеркнул глава региона.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник отметил: «На сегодняшний момент все условия для взаимной кооперации созданы, между правительствами двух стран не осталось каких-то точек в области промышленного производства, которые необходимо ещё дополнительно, глобально решать. Да, вопросы возникают всегда, но они в рабочем порядке решаются сегодня в рамках подписанного главами государств декрета. Сегодня вся продукция белорусских промышленных предприятий выпускается для участия во всех национальных проектах, реализуемых в Российской Федерации. Здесь сдерживающих факторов никаких нет. Мы идём по пути дополнения друг друга, а не конкуренции между двумя государствами».



В ходе заседании Совета обсуждались вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, ЖКХ, технологической сфере.



Взаимодействие Новосибирской области и Республики Беларусь приносит осязаемые результаты. Почти половину объема товарооборота с обеих сторон формируют поставки машиностроительного оборудования. На втором месте – экспорт из Новосибирской области продовольственных товаров. За пять лет экспорт региональной продукции АПК в Республику Беларусь вырос почти в пять раз.



Серьезные результаты достигнуты в сотрудничестве при обновлении новосибирского общественного транспорта. В прошлом году увеличен объем поставок трамвайных кузовов по контракту с БКМ Сибирь. Также в 2024 году в регион поступило более 100 троллейбусов «Горожанин» в кузове МАЗ.



Знаковой для региона стала договоренность о сотрудничестве в сфере метростроения – итогом переговоров руководства мэрии Новосибирска с белорусскими метростроителями стал контракт с компанией «Минскметропроект» на разработку проекта строительства левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Берёзовая роща» в столице региона.



По итогам работы Андрей Травников и Виктор Каранкевич подписали Протокол заседания Совета делового сотрудничества. В присутствии главы региона и Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь был также заключен ряд соглашений о сотрудничестве в аграрной сфере, образовании, развитии связей между Новосибирском и Минском.