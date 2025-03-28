Новосибирский футболист успешно выступает за московскую «Родину»

Воспитанник футбольной школы «Динамо» (Москва) в Новосибирске Тимофей Деркач успешно начал сезон в составе команды 2011 года футбольной академии «Родина» (Москва). С начала года юный футболист тренируется и играет за столичный клуб, демонстрируя высокие результаты.

Дебют в зимнем первенстве Москвы оказался для Деркача удачным — он стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре гола. Кроме того, Тимофей завоевал признание болельщиков: в официальном аккаунте «Родины» в социальной сети «ВКонтакте» завершился опрос на лучший гол команды, в котором два гола Деркача — в матчах против «Сокола» и «Торпедо» — заняли первое и второе места.

В настоящее время команда «Родина-2011» под руководством тренера сборной России U14 Ивана Миронова отправляется на учебно-тренировочные сборы в Сочи. Сборы продлятся до 10 апреля, а уже 12 апреля Тимофей выйдет на поле в составе команды в первом матче летнего первенства Москвы.

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