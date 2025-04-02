Журналист из Новосибирска проверила, как женщинам попасть на СВО

Женщинам сложнее попасть на СВО, чем мужчинам. Подписать контракт с Минобороны РФ могут только гражданки РФ с медицинским образованием и опытом работы. При этом у женщин поваров и связистов есть возможность поступить в добровольческий отряд. Так или иначе сейчас мест нет нигде. Корреспондент Сиб.фм Дарья Сидоренко решила проверить, как попасть на СВО — читайте, что из этого вышло.

Женщинам нужен опыт и профильное образование

В добровольческом отряде БАРС «Орион» сразу дали понять: мест нет. Но если бы ситуация была другая, и женщин на СВО не хватало, — попасть туда могут только представители прекрасного пола с медицинским образованием, связистки или повара.

Но образование еще не самое главное. Даже если женщина окончила медицинский колледж, без опыта работы она все равно не сможет попасть в отряд.

«Никто вас там учить не будет, — заявили в отряде. — В резерве уже есть опытные специалисты, и приоритет всегда отдается им».

Если у женщины есть образование, опыт работы и добровольное желание пойти на СВО, — она попадает в резерв.

«Конкретного набора не происходит. Обычно освобождается место, тогда из резерва на это место приходит другая женщина», — пояснили в отряде.

Молодым девушкам без опыта работы попасть в отряд практически невозможно.

Официальную статистику по количеству женщин в подразделениях корреспонденту не предоставили.

Контракт через Минобороны: ждать и надеяться

По единому федеральному номеру 117 подтвердили: женщин берут только в качестве фельдшеров или врачей. Женщины-повара и связистки не могут заключить контракт с Минобороны РФ.

«Если военная часть направит запрос, а военкомат одобрит кандидатуру, тогда можно подписать контракт, — пояснили в ведомстве. — Но свободных мест практически нет»

При этом здесь вопрос об опыте стоит не так остро.

«На СВО женщине очень тяжело попасть. Если вы медик, то можете попробовать, даже если нет опыта. Обратитесь в военкомат по месту жительства. В основном женщины стоят на очереди и ждут, пока освободится место», — ответили по единому номеру 117.

Военкомат: всё индивидуально

Затем корреспондент позвонила в Военный комиссариат Новосибирской области. Там также подтвердили: сейчас мест нет, и женщин рассматривают только на медицинские специальности. Далее диалог с сотрудником военкомата:

— Если у меня есть медицинское образование, но нет опыта работы?

— Когда женщины пишут заявление или рапорт на заключение контракта, их кандидатуру только начинают рассматривать. Конечно, там люди нужны с опытом. Но всё индивидуально, нужно приходить лично.

— Есть ли какое-то ограничение по возрасту?

— По закону, в войсках женщины выходят на пенсию в 45 лет. А СВО — это немножко другая ситуация, так что тут вопрос каждого заявителя рассматривается индивидуально.

— Если я повар или связистка, все равно не смогу заключить контракт?

— Это тоже все рассматривается конкретно по каждому человеку. Нужно прийти по адресу Советская, 40 в 412-й кабинет. Там все объяснят.

Что в итоге?

Женщинам попасть на СВО в 2025 году крайне сложно. Единственная реальная возможность — медицинское образование и опыт работы. Но даже в этом случае на одно место претендует большое количество человек, и все решается индивидуально.

Ранее новосибирский бизнес-омбудсмен, создатель отряда "Орион" Андрей Панфёров заявлял, что на СВО отправились четыре женщины из Новосибирска.